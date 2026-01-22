YouTube'da 'görev' İle Milyonluk Vurgun: Kayseri Merkezli Operasyonda 29 Gözaltı

YouTube üzerinden 'görev' adıyla yatırım vaadiyle milyonluk vurgun yapan 29 şüpheli, Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:33
Kayseri merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon

YouTube platformu üzerinden 'görev' adı altında yatırım vaadiyle milyonluk vurgun yapan şahıslara yönelik Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın platform üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık sonucu 756 bin TL mağdur edildiğini bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 14 milyon 825 bin 736 TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla dolandırıcılığı yöneten ve suçta kullanılan üçüncü şahıslara ait banka kartları ile GSM hatlarını temin eden, kiralayan ve satan kişileri tespit etti. Şüpheliler arasında Diyarbakır'da 22, İstanbul'da 4, Şanlıurfa'da 1 ve Adıyaman'da 1 kişi olduğu belirlendi.

Yapılan eş zamanlı operasyonla bağlantılı başka bir kişinin daha tespit edilmesiyle toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele, aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

