Çorum'da JASAT Operasyonu: Sungurlu’da 10 Evi Soyan 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri teknik ve istihbarat çalışmasıyla zanlıları gözaltına aldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesi Çayyaka köyü'nde yürüttükleri operasyonla kış aylarında ilçe merkezine giden vatandaşların boş bıraktığı evleri hedef alan hırsızlara müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre ekipler, 8 Ocak tarihinde gelen 5 ayrı ikametten hırsızlık ihbarı üzerine teknik ve istihbari çalışmalar başlattı. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde toplam 10 eve girdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Evlerden çalındığı tespit edilen eşyalar arasında 33 gram altın, 3 adet çeyrek altın, 5 adet ruhsatlı ve ruhsatsız tabanca, 8 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği, araç ses sistemleri ile çeşitli ev eşyaları bulunuyor.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

