Alanya Kleopatra Plajı'nda Endonezyalı Kadın Ölü Bulundu

Alanya Kleopatra Plajı'nda sahilde ceset bulundu. Kimliksiz kadının Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu tespit edildi; ölüm nedeni Adli Tıp'ta belirlenecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:14
Kızlarpınarı Mahallesi'nde sahilde ceset bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadın ölü olarak bulundu. Olay, saat 16.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda meydana geldi.

İhbarı alan ekipler, bölgeye sağlık, polis, olay yeri inceleme ve Sahil Güvenlik ekiplerini sevk etti. Vatandaşların sahilde ceset görmesi üzerine bilgi verildiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının arkadaşlarının verdiği beyan doğrultusunda cesedin Endonezya uyruklu Komang Dwantari (31) olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, ilk belirlemelere göre Dwantari'nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve detaylı inceleme sonrası netleşeceğini bildirdi.

