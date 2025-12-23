Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin detaylı çalışması sonucu yakalandılar

Bingöl'de kent merkezinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayına ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma yürüten Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha araştırmaları ve delil toplama aşamalarının ardından şüphelileri yakalayarak işlemler için emniyete götürdü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler idari ve adli süreçlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

