DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,58 -0,52%
ALTIN
6.156,61 -0,87%
BITCOIN
3.741.524,24 1,12%

Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl’deki iki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:15
Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetin detaylı çalışması sonucu yakalandılar

Bingöl'de kent merkezinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayına ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma yürüten Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saha araştırmaları ve delil toplama aşamalarının ardından şüphelileri yakalayarak işlemler için emniyete götürdü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler idari ve adli süreçlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL’DE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
3
Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Kokain Ele Geçirildi
5
Elkem Silicones'te patlama: Lyon yakınlarında 4 yaralı
6
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
7
Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 5 Kilo 815 Gram Eroin Ele Geçirildi

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar