Iğdır’da Elektronik Sigara Kaçakçılığına Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı

Karakoyunlu'da düzenlenen operasyonda bin adet elektronik sigara ve 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi; 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:17
Iğdır’da Elektronik Sigara Kaçakçılığına Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı

Iğdır’da elektronik sigara kaçakçılarına jandarma darbesi

Karakoyunlu ilçesinde operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karakoyunlu ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin adet elektronik sigara ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Ç., G.K. ve O.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

