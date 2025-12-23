Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Peçeteye Emdirilmiş 2 bin 600 İçimlik Madde Ayakkabıda

Düzce'de operasyon: Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ayakkabıda bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’ye uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kişiyi Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakaladı.

Olayın Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul ilinden Düzce’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonla şüpheli E.A. dinlenme tesisinde yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, giymiş olduğu ayakkabı tabanlığına gizlenmiş vaziyette 40x60 santimetre boyutunda peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olduğu değerlendirildi.

E.A.'dan idrar örneği alınmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DÜZCE’YE UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI ÖĞRENİLEN 1 KİŞİYİ ANADOLU OTOYOLU ÜZERİNDE BULUNAN DİNLENME TESİSİNDE YAKALADI. ŞAHSIN UYUŞTURUCU MADDEYİ PEÇETEYE EMDİREREK, AYAKKABISINA GİZLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ. ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI.