Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Peçeteye Emdirilmiş 2 bin 600 İçimlik Madde Ayakkabıda

Düzce'de jandarma, Anadolu Otoyolu dinlenme tesisinde E.A.'yı yakaladı; peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid, ayakkabı tabanlığında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:32
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Peçeteye Emdirilmiş 2 bin 600 İçimlik Madde Ayakkabıda

Düzce'de operasyon: Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ayakkabıda bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’ye uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kişiyi Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakaladı.

Olayın Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İstanbul ilinden Düzce’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonla şüpheli E.A. dinlenme tesisinde yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, giymiş olduğu ayakkabı tabanlığına gizlenmiş vaziyette 40x60 santimetre boyutunda peçeteye emdirilmiş 2 bin 600 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olduğu değerlendirildi.

E.A.'dan idrar örneği alınmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

