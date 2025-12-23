DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,58 -0,52%
ALTIN
6.156,61 -0,87%
BITCOIN
3.741.524,24 1,12%

Ümraniye'de Yangın: 5 Katlı Binanın Giriş Katındaki Dükkan Kullanılamaz

Ümraniye Tevazu Sokak'ta çıkan yangın giriş katındaki dükkana sıçradı; dükkan kullanılamaz hale gelirken bir kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:48
Ümraniye'de Yangın: 5 Katlı Binanın Giriş Katındaki Dükkan Kullanılamaz

Ümraniye'de Yangın: 5 Katlı Binanın Giriş Katındaki Dükkan Kullanılamaz

Site Mahallesi, Tevazu Sokak — 18.15

Ümraniye Site Mahallesi Tevazu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda saat 18.15 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede binanın tamamına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi.

Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi ve binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÜMRANİYE'DE 5 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN BİNANIN TAMAMINA...

ÜMRANİYE'DE 5 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN BİNANIN TAMAMINA SİRAYET ETTİ. YANGIN NEDENİYLE BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞURKEN, DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ÜMRANİYE'DE 5 KATLI BİR BİNANIN GİRİŞ KATINDA BULUNAN DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN BİNANIN TAMAMINA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
3
Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Kokain Ele Geçirildi
5
Elkem Silicones'te patlama: Lyon yakınlarında 4 yaralı
6
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
7
Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 5 Kilo 815 Gram Eroin Ele Geçirildi

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar