Ümraniye'de Yangın: 5 Katlı Binanın Giriş Katındaki Dükkan Kullanılamaz

Site Mahallesi, Tevazu Sokak — 18.15

Ümraniye Site Mahallesi Tevazu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda saat 18.15 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede binanın tamamına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi.

Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi ve binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

