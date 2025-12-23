Siirt'te Midelerinde 1 Kilo 597 Gram Uyuşturucu Bulunan 4 Kişi Tutuklandı

Siirt’te operasyon: Midelerinden uyuşturucu çıkan 4 kişi tutuklandı
Baykan uygulamasında yakalandılar, 10 günlük takip sonrası cerrahi müdahaleyle ilaçlandı
Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Baykan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurdukları iki araçta arama yaptı.
Yapılan kontrollerde, batı illerine uyuşturucu madde sevk etmek amacıyla paketlenmiş maddeleri yutarak mide kısmında taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 kadın ve 1 erkek şahıs yakalandı.
Şahısların sağlık takibi 10 günlük hastane süreci boyunca sürdürüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından, ekiplerce yapılan müdahale ile şahısların midelerindeki paketler cerrahi yöntemle çıkarıldı.
Operasyonda toplam 119 paket halinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
