Siirt'te Midelerinde 1 Kilo 597 Gram Uyuşturucu Bulunan 4 Kişi Tutuklandı

Siirt’te Baykan uygulamasında yakalanan İran uyruklu 4 kişinin midelerinden 119 paket, toplam 1 kilo 597 gram uyuşturucu çıkarıldı; zanlılar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:32
Siirt’te operasyon: Midelerinden uyuşturucu çıkan 4 kişi tutuklandı

Baykan uygulamasında yakalandılar, 10 günlük takip sonrası cerrahi müdahaleyle ilaçlandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Baykan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurdukları iki araçta arama yaptı.

Yapılan kontrollerde, batı illerine uyuşturucu madde sevk etmek amacıyla paketlenmiş maddeleri yutarak mide kısmında taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 kadın ve 1 erkek şahıs yakalandı.

Şahısların sağlık takibi 10 günlük hastane süreci boyunca sürdürüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından, ekiplerce yapılan müdahale ile şahısların midelerindeki paketler cerrahi yöntemle çıkarıldı.

Operasyonda toplam 119 paket halinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

