Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı

Olay

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan 34 DR 4897 plakalı LPG yüklü tanker, yolların kaygan ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmındaki dere yatağına devrildi.

Müdahale ve Yaralı

Aracı kullanan Şenol K. (51) kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sızıntı Kontrolü ve İnceleme

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel ekipmanlarla tankerin çevresinde sızıntı tespiti çalışması yaptı; yapılan kontrollerde herhangi bir sızıntı olmadığı belirlendi. Kazada araçta başka yolcu bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜMÜŞHANE’DE BUZLANAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN LPG YÜKLÜ TANKER DERE YATAĞINA DEVRİLDİ.