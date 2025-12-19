DOLAR
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda buzlanan yolda araç bariyere çarptı; 27 L 1991 plakalı otomobildeki 4 kişiden 1'i ağır olmak üzere yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:05
Gümüşhane-Trabzon Karayolu, Övündü Köyü mevkii — Bu sabah

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda bu sabah meydana gelen kazada 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkeze bağlı Övündü Köyü mevkiinde, sürücüsü Cemil Ö. (46) yönetimindeki 27 L 1991 plakalı otomobil, buzlanan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Cemil Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla Ö. (37) ve Ömer Asaf Ö. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Kadir Ö. (18) ağır yaralandı.

Yaralıların tedavilerinin Gümüşhane ve Torul Devlet Hastanelerinde sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

