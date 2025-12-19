Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır, 4 yaralı

Gümüşhane-Trabzon Karayolu, Övündü Köyü mevkii — Bu sabah

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda bu sabah meydana gelen kazada 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkeze bağlı Övündü Köyü mevkiinde, sürücüsü Cemil Ö. (46) yönetimindeki 27 L 1991 plakalı otomobil, buzlanan yolda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Cemil Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla Ö. (37) ve Ömer Asaf Ö. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Kadir Ö. (18) ağır yaralandı.

Yaralıların tedavilerinin Gümüşhane ve Torul Devlet Hastanelerinde sürdüğü öğrenildi.

