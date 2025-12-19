DOLAR
Hakkari ve Van'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı: Kesinleşmiş Hapis Cezalarıyla Tutuklandılar

Hakkari ve Van'da operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü. (8 yıl 2 ay) ve E.B. (5 yıl) yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:05
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından toplam 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü., Hakkari il merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ö.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı dosya kapsamında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs ise JASAT (Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri) ekiplerince Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. E.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

