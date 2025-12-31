Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
Hatay'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, olayla ilgili bir kişi mahkemece tutuklandı.
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 25 Aralık'ta Antakya-Belen yolunda takibe alınan araç durduruldu.
Yapılan incelemede, araç içinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HATAY'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 6 GÖÇMEN YAKALANIRKEN, 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI MAHKEMECE TUTUKLANDI.