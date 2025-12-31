DOLAR
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da 25 Aralık'ta Antakya-Belen yolunda durdurulan araçta 6 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:09
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, olayla ilgili bir kişi mahkemece tutuklandı.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 25 Aralık'ta Antakya-Belen yolunda takibe alınan araç durduruldu.

Yapılan incelemede, araç içinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

