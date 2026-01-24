Hatay'da Aranan 5 Hükümlü Yakalandı

Hatay Emniyeti, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü il genelinde düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:53
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlüler

B.D. — Basit yaralama ile bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçlarından toplam 15 yıl 9 ay 4 gün hapis cezası bulunuyor; Kırıkhan ilçesinde yakalandı.

M.E.Cinsel istismar suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan M.E. ile Ü.D. — Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, İskenderun'da yakalandı.

İ.C. — Silahla tehdit suçundan 3 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan hükümlü Erzin ilçesinde gözaltına alındı.

Son durum

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

