Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçen bir çocuk, ters yönden gelen bir aracın çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

Yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğu fark eden sürücü, manevra yaparak çocuğa çarpmaktan son anda kaçındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ve uyarı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri tedirgin ederken, olay trafik kurallarına uyulmasının ve yaya güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi.

Tanık ifadeleri

Mahmut Gümüş olay anını şöyle anlattı: "Ekinci Mahallesi İnönü bulvarındayız. Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap, az kalsın çocuğu ezecekti. Çocuk da dalgınlıktan dolayı bakmadan yola çıktı ve kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu. Ölümüne sebep olabilirdi. Araç hem hızlıydı hem de ters yönden geliyordu. Anne ve babalar çocuklarını bir yere yollarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların karşıdan karşıya geçerken daha da dikkatli olmaları gerekiyor, ölüm her an gelebiliyor. Çocuklar yoldan karşıdan karşıya geçerken etrafınıza bakın yoksa ölümle burun buruna gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

