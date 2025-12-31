DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Hatay Antakya'da yola koşan çocuk, ters yönden gelen pikaptan saniyelerle kurtuldu; güvenlik kamerası görüntüleri trafik kurallarının önemini gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:16
Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçen bir çocuk, ters yönden gelen bir aracın çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

Yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğu fark eden sürücü, manevra yaparak çocuğa çarpmaktan son anda kaçındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ve uyarı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri tedirgin ederken, olay trafik kurallarına uyulmasının ve yaya güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi.

Tanık ifadeleri

Mahmut Gümüş olay anını şöyle anlattı: "Ekinci Mahallesi İnönü bulvarındayız. Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap, az kalsın çocuğu ezecekti. Çocuk da dalgınlıktan dolayı bakmadan yola çıktı ve kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu. Ölümüne sebep olabilirdi. Araç hem hızlıydı hem de ters yönden geliyordu. Anne ve babalar çocuklarını bir yere yollarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların karşıdan karşıya geçerken daha da dikkatli olmaları gerekiyor, ölüm her an gelebiliyor. Çocuklar yoldan karşıdan karşıya geçerken etrafınıza bakın yoksa ölümle burun buruna gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA KOŞARAK GEÇEN ÇOCUĞUN, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA KOŞARAK GEÇEN ÇOCUĞUN, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA KOŞARAK GEÇEN ÇOCUĞUN, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş
2
İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi
3
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
4
Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
5
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
6
Esenyurt’ta Hırdavat Fabrikasında Yangın: Müdahale 8. Saatte Sürüyor
7
Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları