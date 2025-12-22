DOLAR
Hatay'da dronla tespit: 5 yıl kesinleşmiş hapisle aranan şahıs sazlıkta yakalandı

Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., İskenderun polisi tarafından sazlıktayken dron kamerasıyla tespit edilip yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:08
İskenderun polisi dron desteğiyle izledi, kaçak tutuklandı

HATAY (İHA) – 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sazlık içerisinde dron kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, kamu malına zarar verme suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Polis ekiplerini fark eden şahıs, kaçmak için sazlık alana girdi. İskenderun ekipleri tarafından sürdürülen takip ve dronla yapılan havadan tespit sonucunda şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

