Hatay'da Kaza Sonrası Anguslar Uyuşturucu İğneyle Tek Tek Yakalandı

Hatay'da kaza sonrası anguslar uyuşturucu iğneyle tek tek yakalandı

Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde meydana gelen kazada, 63 ADM 974 plakalı tır orta refüje çarparak devrildi ve alevlere teslim oldu. Meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tırda yüklü bulunan anguslar firar etti. İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde vatandaşların yaşam alanlarında görülen hayvanlar tedirginliğe yol açtı. Ekipler, vatandaşlara zarar gelmesini önlemek için angusları uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek tek tek yakaladı ve sevk edildikleri liman merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle otoban yaklaşık 3–4 saat trafiğe kapalı kaldı; ulaşım, E5/D-400 karayolu üzerinden sağlandı.

Görgü tanığı açıklaması

Semih Yalçın olayla ilgili şunları söyledi: "Sabah saat 05.30 sıralarında Dörtyol Hurmalık mevkiinde, otoban üzerinde Almus yüklü bir tır devrildi. Devrilmenin ardından tırda aniden yangın çıktı ve araç tamamen yandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde müdahale etti ancak maalesef iki gencimiz çıkan yangında hayatını kaybetti. Tırda yüklü olan anguslar yola saçıldı. Karayolları ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, yola saçılan angus toplayıp bayıltma işleminin ardından tekrar limana götürdü. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3–4 saat trafiğe kapalı kaldı. Bu süre zarfında ulaşım E5 olarak bilinen D-400 karayolu üzerinden sağlandı. Otoban ise geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yaşanan kazada iki gencimizi kaybettik".

HATAY'DA 2 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ KAZADA TIRDAN KAÇARAK ŞEHİR TURUNA ÇIKAN ANGUSLAR, EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İĞNEYLE SAKİNLEŞTİREREK TEK TEK YAKALANDILAR.