Hatay İskenderun'da Gece Saldırısı: 6 Araç ve 4 İş Yerinin Camları Kırıldı

Hatay İskenderun'da gece saldırısı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde, gece saatlerinde park halindeki araçlar ve iş yerleri kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Hasar tespiti

Cadde üzerinde park halinde bulunan araçların ön camları ile iş yerlerine ait camlar taş atılması sonucu kırıldı. Yapılan tespitlere göre 6 araç ve 4 iş yeri zarar gördü. Olay sonrası araç sahipleri ve iş yeri sahipleri, zarar gören mülklerini kontrol etmek üzere bölgeye geldi.

Polis incelemesi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, fail veya failleri belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

