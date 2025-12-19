Hatay Otobanında Tehlikeli Sürücü Bariyere Çarpmadan Durdu

Görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi

Hatay - Adana otobanında gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin, trafikte tehlikeye neden olan hareketleri kameraya yansıdı.

Görüntülerde sürücünün ani manevralar yaptığı, kontrolü kaybetme noktasına gelerek bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardığı görülüyor. Sahneler, yürekleri ağza getirdi.

Olayı inceleyen polis ekipleri görüntüler üzerinde çalışma başlattı ve söz konusu sürücüyü tespit etti.

