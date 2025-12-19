DOLAR
Hatay Otobanında Tehlikeli Sürücü Bariyere Çarpmadan Durdu

Hatay-Adana otobanında gece seyri sırasında ani manevralar yapan sürücünün bariyerlere çarpmaya ramak kala durduğu anlar kameraya yansıdı; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:20
Görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi

Hatay - Adana otobanında gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin, trafikte tehlikeye neden olan hareketleri kameraya yansıdı.

Görüntülerde sürücünün ani manevralar yaptığı, kontrolü kaybetme noktasına gelerek bariyerlere çarpmaya ramak kala durmayı başardığı görülüyor. Sahneler, yürekleri ağza getirdi.

Olayı inceleyen polis ekipleri görüntüler üzerinde çalışma başlattı ve söz konusu sürücüyü tespit etti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

