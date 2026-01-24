Hendek D-100'de çarpışma: Otomobil sürücüsü kaçtı, 2 yaralı

Hendek D-100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza, yaralananlar ve güvenlik çalışmaları

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 54 S 0357 plakalı servis minibüsü ile 54 KG 999 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servis şoförü F.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma ve çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kaza yerinde gerekli incelemeler sürüyor.

