Hendek D-100'de çarpışma: Otomobil sürücüsü kaçtı, 2 yaralı

Sakarya Hendek D-100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; servis şoförü F.Ş. ve yolcu E.A. yaralandı, otomobil sürücüsü kaçtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:49
Hendek D-100'de çarpışma: Otomobil sürücüsü kaçtı, 2 yaralı

Hendek D-100'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza, yaralananlar ve güvenlik çalışmaları

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan 54 S 0357 plakalı servis minibüsü ile 54 KG 999 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servis şoförü F.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma ve çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kaza yerinde gerekli incelemeler sürüyor.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA OTOMOBİL İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA OTOMOBİL İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE İKİ KİŞİ YARALANDI, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA OTOMOBİL İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları