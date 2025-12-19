ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer Hakkında Göksu Çelebi Soruşturması Tamamlandı

İddia: Temin edilen uyuşturucunun kullanımı sonrası ölüm

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, temin ettiği uyuşturucuyu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Konuya ilişkin resmi açıklamalar ve soruşturma sonucuna dair hukuki süreçlerle ilgili detayların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

