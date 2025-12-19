DOLAR
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer Hakkında Göksu Çelebi Soruşturması Tamamlandı

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:44
İddia: Temin edilen uyuşturucunun kullanımı sonrası ölüm

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, temin ettiği uyuşturucuyu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Konuya ilişkin resmi açıklamalar ve soruşturma sonucuna dair hukuki süreçlerle ilgili detayların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

