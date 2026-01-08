İğdır'da Dilucu Sınır Kapısında Uluslararası Aranan Hükümlü Yakalandı
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. tutuklandı
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Aranan Şahısların Yakalanması' çalışmaları kapsamında, hakkında uluslararası seviyede aranma kaydı bulunan bir hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu S.G., 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte İş Yerinden Silahla Yağma' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
S.G.'nin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mart 2013 tarihli müzekkereyle arandığı bildirildi.
Şüpheli, Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.
