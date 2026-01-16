Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:16
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen fuhuşla mücadele operasyonunda, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve takip

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde fuhuşla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşıldı.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında şüpheli N.A., M.A.Ç., B.Ç., T.Y. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, şüpheliler "Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlamak" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik kararıyla T.Y. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi; N.A., M.A.Ç. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

