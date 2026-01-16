Iğdır’da Fuhuş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, üç şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler: N.A., M.A.Ç., B.Ç., T.Y. ve S.A.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği tarafından, T.Y. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler N.A., M.A.Ç. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

