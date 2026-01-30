Iğdır'da Polis Uyarısı: Telefon Dolandırıcılığına Karşı Tedbirli Olun

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı sonrası kent genelinde vatandaşları telefonla dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:18
Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, cuma namazı sonrası kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirme çalışmaları, halkı olası suçlara karşı uyarmayı ve farkındalığı artırmayı hedefledi.

Telefon Yoluyla Yapılan Dolandırıcılıklara Dikkat

Polis ekipleri, özellikle telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ya da altın talep eden şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bilgilendirme kapsamında hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak, dolandırıcıların başvurduğu yöntemler ve alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Vatandaşlara Çağrı: Şüpheli Durumlarda Hemen Bildirin

Polis yetkilileri, vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını; şüpheli bir durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan çalışmanın asıl amacının, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve toplumda bilinç oluşturmak olduğu belirtildi.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

