Iğdır Tuzluca'da Kaçak Kazı Operasyonu: Jandarma 4 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan jeneratör ile çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

