Iğdır Tuzluca'da Kaçak Kazı Operasyonu: Jandarma 4 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Iğdır Tuzluca'da jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı; jeneratör ve kazı malzemelerine el konuldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:09
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan jeneratör ile çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

