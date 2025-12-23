DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,62 -0,5%
ALTIN
6.132,27 -0,47%
BITCOIN
3.731.433,17 1,42%

İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 13 Ekim'de tren çarpması sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Selvi Polat, 70 gün yoğun bakım sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:14
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti

İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 13 Ekim tarihinde meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza ve kurtarma çabası

Kaza, 13 Ekim günü saat 12.30 sıralarında İncirliova’da yaşandı. İzmir-Isparta seferini yapan TCDD’ye ait yolcu treni, rayların üzerinde bulunan Selvi Polat’a çarptı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan Polat, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede, Polat’ın tren raylarından karşıya geçmeye çalışan torununu fark ettiği, torununu kazadan kurtarmak için hamle yaptığı ve çocuğu rayların kenarına iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı belirlendi.

Tedavi süreci ve cenaze

Hastanede 70 gündür yoğun bakımda tedavi gören Selvi Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Çeştepe Cem Evi’nde düzenlenecek törenden sonra Gerenkova Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 13 EKİM’DE MEYDANA GELEN TREN KAZASINDA AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 13 EKİM’DE MEYDANA GELEN TREN KAZASINDA AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ SELVİ POLAT, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 70 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 13 EKİM’DE MEYDANA GELEN TREN KAZASINDA AĞIR YARALANAN 61 YAŞINDAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi