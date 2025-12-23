İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 13 Ekim tarihinde meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza ve kurtarma çabası

Kaza, 13 Ekim günü saat 12.30 sıralarında İncirliova’da yaşandı. İzmir-Isparta seferini yapan TCDD’ye ait yolcu treni, rayların üzerinde bulunan Selvi Polat’a çarptı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan Polat, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede, Polat’ın tren raylarından karşıya geçmeye çalışan torununu fark ettiği, torununu kazadan kurtarmak için hamle yaptığı ve çocuğu rayların kenarına iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı belirlendi.

Tedavi süreci ve cenaze

Hastanede 70 gündür yoğun bakımda tedavi gören Selvi Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Çeştepe Cem Evi’nde düzenlenecek törenden sonra Gerenkova Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.

