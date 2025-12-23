Nevşehir'de 3 Çocuk Pazar Tezgahından Kıyafet Çalarken Yakalandı

Nevşehir'de Pazar Yerinde Hırsızlık: 3 Çocuk Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Nevşehir Kapucubaşı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ndeki bir kıyafet tezgahında, 3 çocuğun önce ürünleri üzerlerine denediği sonra montlarının içine koyarak çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tezgah sahibi sabah iş yerine geldiğinde kıyafetlerin dağınık olduğunu fark etti. Bunun üzerine görüntüleri inceleyen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarının gece kayıtlarında gerçekleşen hırsızlığı tespit etti ve durumu polise ihbar etti.

İhbar üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığına da karıştığı belirlendi; zanlıların isimleri Z.A. (14), M.T. (16) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk olarak kayda geçti.

Ekiplerce 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler bulunup sahiplerine teslim edilirken, pazar yerinden çalınan kıyafetler de iş yeri sahibine iade edildi.

