DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,63 -0,51%
ALTIN
6.141,64 -0,62%
BITCOIN
3.743.053,58 1,11%

Aksaray'da motosiklet kazasında liseli öğrenci toprağa verildi

Aksaray'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:36
Aksaray'da motosiklet kazasında liseli öğrenci toprağa verildi

Aksaray'da motosiklet kazasında liseli öğrenci toprağa verildi

Kaza Detayları

Kaza, dün Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırıma çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden lise öğrencisi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı; aile üyeleri ve yakınları genç öğrencinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

AKSARAY'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBEDEN LİSELİ ÖĞRENCİ BUGÜN...

AKSARAY'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBEDEN LİSELİ ÖĞRENCİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ.

AKSARAY'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBEDEN LİSELİ ÖĞRENCİ BUGÜN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi