Aksaray'da motosiklet kazasında liseli öğrenci toprağa verildi

Kaza Detayları

Kaza, dün Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırıma çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden lise öğrencisi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı; aile üyeleri ve yakınları genç öğrencinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

