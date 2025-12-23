İnegöl’de 16 Suçtan Aranan Zanlı Bağ Evinde Yakalandı — 30 Yıl Hapis

İnegöl’de 16 suçtan aranan şahıs bağ evinde yakalandı
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan Recep D. (41)'nin saklandığı adresi tespit etti.
Operasyon detayları
Ekipler, şüphelinin bulunduğu Alibeyköy Mahallesi'ndeki bağ evine baskın düzenledi. Yapılan arama sonucu şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.
Yargılama ve tutuklama
Yakalanan Recep D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsa ait kayıtlar arasında tehdit, sahte çek, dolandırıcılık ve tutuklunun kaçması gibi suçların bulunduğu belirtildi.
