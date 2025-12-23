DOLAR
İnegöl’de 16 Suçtan Aranan Zanlı Bağ Evinde Yakalandı — 30 Yıl Hapis

İnegöl'de 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Recep D., Jandarma JASAT ekiplerince Alibeyköy'deki bağ evinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:38
İnegöl’de 16 suçtan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan Recep D. (41)'nin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon detayları

Ekipler, şüphelinin bulunduğu Alibeyköy Mahallesi'ndeki bağ evine baskın düzenledi. Yapılan arama sonucu şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Yargılama ve tutuklama

Yakalanan Recep D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsa ait kayıtlar arasında tehdit, sahte çek, dolandırıcılık ve tutuklunun kaçması gibi suçların bulunduğu belirtildi.

