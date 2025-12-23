DOLAR
İnegöl'de Bariyere Çarpan Otomobil: 2 Kişi Yaralandı

İnegöl Akhisar Mahallesi Yenice Köprülü kavşakta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücü Rahmi E. (49) ve eşi Vesile E. (55) yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:58
Kaza Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl Akhisar Mahallesi Yenice Köprülü kavşakta gerçekleşti. Kavşaktan dönüş yapan sürücü Rahmi E. (49) idaresindeki 35 VED 55 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Kazada sürücü Rahmi E. ile yanındaki eşi Vesile E. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

