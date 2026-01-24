İnegöl OSB'de TIR dorsesinden düşen işçi yaralandı
Olayın Detayları
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde park halindeki bir TIR'ın dorsesine tekstil malzemesi yükleyen işçi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dorsede çalışırken dengesini kaybeden Muharrem T. (59), beton zemine düştü ve yaralandı.
Müdahale ve Soruşturma
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
