İnegöl OSB'de TIR dorsesinden düşen işçi yaralandı

İnegöl OSB'de park halindeki TIR'ın dorsesinden düşen 59 yaşındaki işçi Muharrem T. yaralandı; hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 01:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 02:16
Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde park halindeki bir TIR'ın dorsesine tekstil malzemesi yükleyen işçi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dorsede çalışırken dengesini kaybeden Muharrem T. (59), beton zemine düştü ve yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

