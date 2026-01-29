İskenderun’da 43 Yıl 10 Ay 25 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun'da 5 ayrı suçtan hakkında 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 08:52
İskenderun’da 43 Yıl 10 Ay 25 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun’da 43 Yıl 10 Ay 25 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden çalışmaları sonucu, 5 ayrı suçtan hakkında 43 Yıl 10 Ay 25 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İskenderun’da yakalandı.

Operasyon ve Suçlamalar

İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ve açıktan hırsızlık, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ile tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 43 Yıl 10 Ay 25 Gün hapis ve 17 bin para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun’da gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

