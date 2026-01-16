İstanbul'da 7 Yıldır Aranan Firari Zafer B. Pendik'te Yakalandı

Olay ve yakalama

Zafer B., 2008 yılında İstanbul'da meydana gelen silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir isim olarak kayıtlara geçti.

Birden fazla kişi tarafından gece vakti gerçekleştirilen olayın ardından mahkemece cezalandırılan zanlı, 13 Temmuz 2018'den bu yana yakalanmak üzere aranıyordu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmanın ardından firari, Pendik'te yakalandı.

Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin yapılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Zafer B. adliyeye sevk edildi.

(LS-RU)

