İstanbul'da 7 Yıldır Aranan Firari Zafer B. Pendik'te Yakalandı

2008'deki silahlı yağma suçundan kesinleşen 10 yıl hapis cezası bulunan Zafer B., 13 Temmuz 2018'den beri aranan firari olarak Pendik'te yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:10
İstanbul'da 7 Yıldır Aranan Firari Zafer B. Pendik'te Yakalandı

İstanbul'da 7 Yıldır Aranan Firari Zafer B. Pendik'te Yakalandı

Olay ve yakalama

Zafer B., 2008 yılında İstanbul'da meydana gelen silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir isim olarak kayıtlara geçti.

Birden fazla kişi tarafından gece vakti gerçekleştirilen olayın ardından mahkemece cezalandırılan zanlı, 13 Temmuz 2018'den bu yana yakalanmak üzere aranıyordu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmanın ardından firari, Pendik'te yakalandı.

Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin yapılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Zafer B. adliyeye sevk edildi.

(LS-RU)

İstanbul’da 7 yıldır aranan firari yakalandı

İstanbul’da 7 yıldır aranan firari yakalandı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları