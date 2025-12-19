DOLAR
İstanbul'da Mali Müşavir Operasyonu: 43 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura ve yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL KDV zararıyla ilgili 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan mali müşavir operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerine 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.

Soruşturmanın bulguları

Soruşturma kapsamında, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağlanan şirketlere sahte fatura temin edildiği ve bu faturaların şirketler tarafından yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterildiği belirlendi. Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları bildirildi.

Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görünümü verilip belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirketlere veya şahıslara döndürülerek ekonomiye meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığı da soruşturma raporunda yer aldı.

Kimler hakkında gözaltı kararı verildi?

Örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş yönetici ve ortakları olan 11 kişi bulunuyor. Bu isimler dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma ve gözaltı işlemlerine ilişkin süreç hakkında yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

