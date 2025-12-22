DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,27 -0,22%
ALTIN
6.073,24 -1,69%
BITCOIN
3.839.001,4 -1,63%

İzmir Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

Foça ve Karaburun açıklarındaki operasyonlarda toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı veya kurtarıldı; göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:12
İzmir Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı

İzmir açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin iki ayrı müdahalesinde toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı veya kurtarıldı. Operasyonlar, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında gerçekleştirildi.

Foça'daki operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 20 Aralık günü saat 03.40 sıralarında Foça açıklarında lastik bot içinde bir grubun olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, TCSG-905 ve KB-107 numaralı sahil güvenlik botları tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun'daki kurtarma

Kısa süre sonra saat 05.10'da Karaburun açıklarından gelen imdat çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-905 ve KB-41 botları, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen fiber karinalı lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Son durum

Ekiplerce kıyıya çıkarılan toplam 58 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 25...

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, KARABURUN İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZDE SÜRÜKLENEN 33 GÖÇMEN ÖLÜMDEN KURTARILDI.

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 25...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi