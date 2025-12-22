İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı

İzmir açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin iki ayrı müdahalesinde toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı veya kurtarıldı. Operasyonlar, Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında gerçekleştirildi.

Foça'daki operasyon

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 20 Aralık günü saat 03.40 sıralarında Foça açıklarında lastik bot içinde bir grubun olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, TCSG-905 ve KB-107 numaralı sahil güvenlik botları tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun'daki kurtarma

Kısa süre sonra saat 05.10'da Karaburun açıklarından gelen imdat çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-905 ve KB-41 botları, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen fiber karinalı lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Son durum

Ekiplerce kıyıya çıkarılan toplam 58 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, KARABURUN İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DENİZDE SÜRÜKLENEN 33 GÖÇMEN ÖLÜMDEN KURTARILDI.