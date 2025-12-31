DOLAR
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

İzmir'de 94 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 143 kişi yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:59
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Dün saat 07.00 itibarıyla il merkezi ve dış ilçelerde 178 personelin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 saat süren operasyonlar neticesinde; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ile kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 143 şahıs yakalandı.

Sonraki Süreç

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

