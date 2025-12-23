İzmir'de Aranan 2 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı — 16 Yıl ve 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis

İzmir'de aranan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir Emniyeti ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Konak ve Karabağlar ilçelerinde aranan iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir uyuşturucu taciri ile bir cinsel istismar zanlısı tespit edilerek adli işlemlere sevk edildi.

Konak: 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 22 Aralık günü Basmane bölgesinde yaptıkları denetimde şüpheli bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada G.A. (32) isimli şahsın, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan G.A., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar: 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Karabağlar Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Abdi İpekçi Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları alanda 3717 Sokak'ta durdurdukları A.Ö. (33) isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

