DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,63 -0,51%
ALTIN
6.141,64 -0,62%
BITCOIN
3.743.053,58 1,11%

İzmir'de Aranan 2 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı — 16 Yıl ve 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis

İzmir polisinin operasyonunda Konak'ta 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ve Karabağlar'da 10 yıl cezalı cinsel istismar şüphelisi yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:29
İzmir'de Aranan 2 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı — 16 Yıl ve 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis

İzmir'de aranan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir Emniyeti ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Konak ve Karabağlar ilçelerinde aranan iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir uyuşturucu taciri ile bir cinsel istismar zanlısı tespit edilerek adli işlemlere sevk edildi.

Konak: 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 22 Aralık günü Basmane bölgesinde yaptıkları denetimde şüpheli bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada G.A. (32) isimli şahsın, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan G.A., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar: 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Karabağlar Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Abdi İpekçi Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yaptıkları alanda 3717 Sokak'ta durdurdukları A.Ö. (33) isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, KONAK’TA 16...

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, KONAK’TA 16 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN BİR UYUŞTURUCU TACİRİ, KARABAĞLAR’DA İSE 10 YIL HAPİS CEZASI OLAN BİR CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU KISKIVRAK YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi