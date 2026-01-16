İzmir Karabağlar'da Para Nakil Aracı Soygunu: 9 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Karabağlar'da 12 Ocak'ta para nakil aracına düzenlenen soygunu gerçekleştiren çete çökertildi; 9 şüpheli tutuklandı, büyük kısmı ele geçirilen 13 milyon TL bulundu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:31
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, para nakil aracına yönelik silahlı soygunu gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çökertildi. Yapılan aramalarda çalınan paraların büyük bölümü ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 12 Ocak saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın ATM’sine para yüklemesi yapan nakil aracı, maskeli ve silahlı 3 şahıs tarafından hedef alındı. Soyguncular, güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirip plastik kelepçe takarak araçtaki paraları, görevlilere ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Olayda kullanılan araçla kaçan şüpheliler, bölgeden uzaklaştı.

Soruşturma ve operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu soygunu gerçekleştiren örgüt üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen para ve deliller

Şüphelilerin adres, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 13.162.780 TL, 10.300 Dolar, 6.540 Euro ve 100 Sterlin ele geçirildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde çalınan paradan sadece 20.000 TL'nin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca aramalarda, güvenlik görevlilerine ait gasp edilen tabanca ve telefonların yanı sıra 5 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş bulundu.

Planlama ve yöntem

Olayın liderliğini yaptığı belirtilen F.A. yönetimindeki örgütün soygunu yaklaşık 1 ay önceden planladığı tespit edildi. Şüphelilerin tanınmamak için eylemde kullandıkları araca başka araçlara ait plakaları bantlayarak taktıkları ve olaydan hemen sonra parayı izini kaybettirmek amacıyla farklı bir araca transfer ettikleri belirlendi.

Şüpheliler ve yargı süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ve suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16), adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

