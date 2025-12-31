DOLAR
İzmir Kemalpaşa'da 21 kilo 200 gram 'skank' ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta 21 kilo 200 gram skank ele geçirildi; şüpheli E.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:03
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 21 kilo 200 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında önceden belirlenen araç Kemalpaşa'da durduruldu ve arama yapıldı.

Gözaltı ve yargılama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve temasla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

