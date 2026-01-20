İzmir Konak'ta lüks yapıda yangın: İtfaiye hızlı müdahale etti

Olay ve müdahale

İzmir’in Konak ilçesinde, Mürselpaşa Bulvarı yan yolunda bulunan lüks bir yapıda saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Hasar ve soruşturma

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı binada maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

