İzmit'te kapalı otoparkta şaka kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmit'te kapalı otoparkta başlayan şakalaşma kavgaya dönüştü; A.K., arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım'ı karından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:01
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Körfez Mahallesi Berk Sokak adresindeki bir kapalı otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında başlayan şakalaşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya evrilmesiyle boğuşma sırasında A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım'ı karın bölgesinden bıçakladı.

Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli A.K.'yı, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

