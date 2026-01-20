Kadıköy Bostancı'da Otoparkta Mercedes Yandı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kadıköy Bostancı'da Otoparkta Mercedes Yandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak alevlere müdahale etti. Müdahale sayesinde yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

