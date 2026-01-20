Kadıköy Bostancı'da Otoparkta Mercedes Yandı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kadıköy Bostancı Emanet Sokak'ta bir apartman otoparkında Mercedes yandı; itfaiye diğer araçlara sıçramasını engelleyerek yangını söndürdü. Yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 22:53
Kadıköy Bostancı'da Otoparkta Mercedes Yandı: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kadıköy Bostancı'da Otoparkta Mercedes Yandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak alevlere müdahale etti. Müdahale sayesinde yangın, otoparktaki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KADIKÖY’DE BİR APARTMANIN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ MERCEDES MARKA ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

KADIKÖY’DE BİR APARTMANIN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ MERCEDES MARKA ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ DİĞER ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KADIKÖY’DE BİR APARTMANIN OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ MERCEDES MARKA ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Kafede Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
2
Rize Pazar'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 230 Paket Ele Geçirildi
3
Beşiktaş'ta Kıyıya Vuran Ceset Adli Tıp'a Gönderildi — Nikolai Svechnikov İddiası
4
Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: 125 milyon liralık işlem, 4 tutuklama
5
Gercüş'te Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
6
Sakarya Akyazı'da Otomobil Su Kanalına Uçtu; Sürücü Yaralandı
7
Kayseri'de 'Torbacı' Operasyonu: 1 Gözaltı, 450 Gram Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları