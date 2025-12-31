İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda F.İ. (34) gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor

İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir ikametin bahçesinde toprağa gömülü halde 9 bin 132 adet uyuşturucu hap bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ekipler dün Bayrak İlköğretim Okulu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve yılbaşı nedeniyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve tespitlerin ardından Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

İkamette ve bahçesinde yapılan aramalarda, bahçe kısmında toprağa gömülü şekilde toplam 9 bin 132 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen F.İ. (34) isimli şahıs yakalanarak ekiplerce gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi.

