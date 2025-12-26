İznik’te Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen İznik jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan inceleme ve operasyon sonucunda arazide kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör ve 1 adet kırıcı delici matkap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla kaçak kazılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

