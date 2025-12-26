DOLAR
İznik’te Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa İznik Tacir Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı; 1 jeneratör ve 1 kırıcı delici matkap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:12
Bursa’nın İznik ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde ihbar üzerine harekete geçen İznik jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan inceleme ve operasyon sonucunda arazide kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör ve 1 adet kırıcı delici matkap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla kaçak kazılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

