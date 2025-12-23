DOLAR
Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermedi: Karasu'da 1 Tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma operasyonunda M.T. (20) gözaltına alındı; ikametinde bulunan 398 gram bonzaiyle birlikte tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:17
Operasyon ve Sonuç

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Karasu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen M.T. (20) isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Arama sonucunda 398 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, jandarmanın uyuşturucuya karşı kararlı ve sürdürülen çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

