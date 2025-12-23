Jandarma Uyuşturucuya Geçit Vermedi: Karasu'da 1 Tutuklama
Operasyon ve Sonuç
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Karasu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen M.T. (20) isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Arama sonucunda 398 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olay, jandarmanın uyuşturucuya karşı kararlı ve sürdürülen çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.
