Kadirli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadirli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Tatarlı köyü yakınlarında meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında 80 LP 814 plakalı araç ile 31 ARN 937 plakalı araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiyenin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

