Kahramanmaraş’ta Araçta Gazete Kağıdına Sarılı El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Dulkadiroğlu Fetih Bulvarı'nda durdurulan otomobilde, gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı bulundu; sürücü gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:08
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde gazete kağıdına sarılı şüpheli bir paket dikkat çekti. Güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki trafiği durdurarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı.

Bomba imha uzmanları ve dedektör köpek desteğiyle yapılan detaylı incelemede, gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Olayın ardından otomobildeki sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

