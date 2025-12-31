Kahramanmaraş’ta Araçta Gazete Kağıdına Sarılı El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Kahramanmaraş’ta şüpheli araçta el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Dulkadiroğlu Fetih Bulvarı'nda yunus timlerinin müdahalesi sonrası alarm verildi

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde gazete kağıdına sarılı şüpheli bir paket dikkat çekti. Güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki trafiği durdurarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı.

Bomba imha uzmanları ve dedektör köpek desteğiyle yapılan detaylı incelemede, gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Olayın ardından otomobildeki sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

