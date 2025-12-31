DOLAR
Samsun Kavak'ta 3 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı

Samsun Kavak'ta izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından kazıda kullanılan malzemelerle suçüstü yakalandı; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:28
Jandarma ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, kazı yapan 3 şahsı kazı esnasında ve kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE...

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

