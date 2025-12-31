Samsun Kavak'ta 3 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
Jandarma ekipleri müdahale etti
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, kazı yapan 3 şahsı kazı esnasında ve kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.
Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
