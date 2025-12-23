Kapaklı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı: 3 bin 200 Peçete Ele Geçirildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Operasyon ve Arama

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik yürütülen çalışmada S.S. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzeme ve Hukuki Süreç

Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE