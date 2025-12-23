DOLAR
Kapaklı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı: 3 bin 200 Peçete Ele Geçirildi

Kapaklı’da polis ekiplerinin operasyonunda S.S. gözaltına alındı; üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 3 bin 200 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete bulundu, S.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:39
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Operasyon ve Arama

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik yürütülen çalışmada S.S. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzeme ve Hukuki Süreç

Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

