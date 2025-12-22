Karaman'da İş Kazası: 17 Yaşındaki Zahra Hosseını Hayatını Kaybetti

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen olayda, genç işçi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, bir plastik kasa fabrikasında çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen müdahale etti ve haber verilmesi üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Yetkililer kazanın oluş nedenini ve iş güvenliği uygulamalarını araştırıyor.

